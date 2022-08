Mercoledì 3 Agosto 2022, 07:25

Una furia si è scatenata all'interno di un autobus che percorreva la Nomentana, terrorizzando i passeggeri. Un uomo si è scagliato con chi era a bordo, picchiandolo ed è dovuta intervenire la polizia per evitare che facesse ancora più danni. Lui è un finlandese di 35 anni, che ora deve rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto ieri mattina verso mezzogiorno all'interno di un bus della linea 90. Sono stati in tanti nell'autobus a chiamare dai loro telefonini il numero unico d'emergenza, 112, per denunciare la situazione che stava precipitando sempre di più. Una volante della polizia è intervenuta su un tratto di via Nomentana all'altezza di villa Torlonia in direzione Porta Pia. L'autobus dell'Atac si è fermato ed ha permesso di salire agli agenti. I poliziotti hanno avuto indicazioni dai passeggeri. A metà dell'autobus c'era un uomo magro, con i capelli corti, calzoncini e ciabatte. Si tratta di un cittadino finlandese sui 35 anni, che era completamente fuori di sé. Si appoggiava ai passeggeri e qualcuno è stato percosso dal giovane.

Metro B. «Fuori i soldi o vi sgozzo», 37enne romano semina il panico a bordo con un coltello



RESISTENZA

Davanti agli agenti il giovane non si è fermato ma ha opposto resistenza. Ha aggredito un poliziotto. A quel punto per lui sono scattate le manette. Il finlandese nell'autobus si è contraddistinto perché tirava oggetti. Strappava le cose dalle mani dei passeggeri e le tirava verso l'alto. Una condotta folle e pericolosa che ha messo a rischio le persone, terrorizzandole. A bordo una donna è stata colta da una crisi di panico quando l'uomo le si è presentato davanti. Il finlandese parla l'italiano molto male e comunque non si è fermato davanti alla polizia.

«Ero all'interno dell'autobus - ha raccontato un passeggero alla polizia - quando ho visto quel ragazzo che si buttava a peso morto sui passeggeri ed aveva un modo di fare violento. Ho avuto paura. Ed ho chiamato il 112. Dopo pochi minuti sono arrivati dei poliziotti. L'autobus si è fermato e dalle porte sono entrati gli agenti. Lui non ha cambiato atteggiamento ma è rimasto sempre violento. I poliziotti sono stati costretti ad ammanettarlo e portarlo giù di peso dall'autobus».

Roma, 64enne su un bus a Garbatella con un coltello minaccia autista e passeggeri: panico a bordo



Sul posto è arrivato anche il personale di un'ambulanza. Due persone sono state medicate sul posto. Stanno bene solo tanta paura. Il finlandese è stato portato al commissariato Porta Pia dove gli agenti hanno approfondito la situazione. È stata fatta un'informativa su di lui con tutte le testimonianze prese dai passeggeri ed anche quella dell'autista dell'Atac. Per ora il giovane, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero. Ma nei prossimi giorni il magistrato potrebbe rivedere la sua posizione fino ad arrestarlo.

«Ho avuto davvero paura - ha raccontato una signora alla polizia - quell'uomo era violento e tirava gli oggetti in aria. Per fortuna che siete arrivati voi».