Tifosi olandesi distruggono bus dell'Atac, l'assessore Patané: «Paghino i danni»

La vettura 7605 di Atac, adibita al trasporto dei tifosi olandesi del Vitesse allo stadio Olimpico per la gara di ieri di Europa Conference League tra Roma e Vitesse, è stata completamente vandalizzata: sono stati divelti mancorrenti, pannelli e cielo vettura. Lo denuncia con un messaggio su Facebook, pubblicando le fotografie, l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè.

«Inoltre, risulta danneggiato il pannello divisorio disabili della vettura 4458, del deposito di Tor Sapienza, e l'indicatore fermata prenotata della 3086 del deposito di Grottarossa - aggiunge l'assessore -. Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l'increscioso episodio del febbraio 2015 quando i tifosi, anche loro olandesi, del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna. Mi auguro che, come accaduto in quella occasione per un fatto ben più grave, anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell'accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino delle vetture danneggiate».

