Roma, bus dell'Atac contro un palo: ferito il conducente

Paura questa mattina a Fonte Laurentina: un bus della linea Atac N74 è finito contro palo della luce: ferito il conducente. E' successo esattamente in via Marcello Conversi, all'altezza dell'incrocio con viale Leonida Tonelli intorno alle 4:30 del mattino. Dalle prime informazioni, sul bus non sarebbe stato presente nessun passeggero. Ferito invece il conducente, portato in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. Non è in gravi condizioni ma sarà sottoposto alle indagine mediche del caso per esclude qualsiasi eventuale malessere. Sul posto gli agenti del Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, per ricostruire la dinamica del sinistro, il personale del 118 ed i tecnici per risistemare la pubblica illuminazione. Atac aprirà una indagine per capire cosa è accaduto.

Ultimo aggiornamento: 11:36

