Roma, buoni spesa Covid: le domande si possono presentare fino al 6 luglio. Come richiederli

Buoni spesa Covid per Roma. Il Campidoglio ha prorogato al 6 luglio 2021 il termine per presentare le domande per la richiesta del contributo economico finalizzato all'acquisto dei generi di prima necessità (alimentari di base, salute e cura della persona, pulizia della casa, prodotti per neonati) per persone o nuclei familiari che versano in situazioni di difficoltà, anche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

APPROFONDIMENTI HOME Edenred: il 74% dei lavoratori crede nel welfare CDM Sostegni bis, 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto ECONOMIA Decreto Sostegni: via libera della Camera ROMA Foto

Previdenza complementare: bisogna educare al welfare familiare

CHI PUÒ CHIEDERLI - La misura riguarda i nuclei familiari che non hanno già presentato la domanda presso i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) convenzionati con Roma Capitale entro il termine precedente, fissato al 15 giugno 2021. Per accedere al contributo bisogna avere un Isee ordinario o corrente (quello più favorevole) non superiore a 8mila euro, essere residenti a Roma e avere la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, o cittadinanza di Paesi terzi con permesso di soggiorno valido .

Decreto Sostegni, confermato il raddoppio a 516 euro della soglia di esenzione per il welfare aziendale