Bullismo, web, stupefacenti: studenti delle elementari di Ostia a lezione di legalità con i carabinieri

Il 14 maggio giornata conclusiva, per questo anno scolastico, del progetto «Formazione della cultura della Legalità». Durante tutto l'anno i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno effettuato molti incontri con gli studenti in oltre 70 scuole dislocate su tutta la giurisdizione del Gruppo di Ostia (che comprende le principali località di Civitavecchia, Ladispoli, Bracciano, Monterotondo, Prima Porta, Ostia, Fiumicino). La giornata di domani prevede l'incontro dei Carabinieri con gli oltre 200 scolari della scuola elementare Giovanni Amendola di Ostia Nuova dove, oltre ad affrontare i grandi temi riguardanti il bullismo, la violenza intra-familiare, le sostanze stupefacenti, l'educazione stradale e le insidie del web, sarà evidenziato come la Stazione Carabinieri deve essere considerata un luogo di accoglienza per coloro che hanno necessità di aiuto e di tutela dei propri diritti.

Alle 11.30 sarà effettuata una manifestazione dimostrativa dei Carabinieri, in piazza Lorenzo Gasparri di Ostia, in cui si potranno vedere riunite le varie specialità dell'Arma che operano sul territorio (unità cinofile, pattuglie a cavallo, equipaggi di pronto intervento, artificieri antisabotaggio e antiesplosivo).

