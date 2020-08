Roma, bulgaro tenta furto in un appartamento ma precipita in un giardino: è in pericolo di vita

Giallo a Roma. Un bulgaro di 40 anni è stato trovato in piena notte in gravi condizioni nel giardino di un'abitazione di via degli Scialoja, nel quartiere Flaminio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Flaminio e del nucleo investigativo per i rilievi. Probabilmente, l'uomo si è arrampicato sui piani alti del palazzo per tentare un furto in un appartamento ed è precipitato. Tant'è che le ferite riportate sono compatibili con una caduta dall'alto.

A pochi metri dal corpo, è stato trovato uno zaino con arnesi da scasso. Il 40enne, con precedenti, ha riportato gravi lesioni e ferite su tutto il corpo: trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Santo Spirito è in pericolo di vita. I Vigili del Fuoco non hanno trovato alcun segno di effrazione negli appartamenti del condominio.

