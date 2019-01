Buche, sconti su Imu e Tari per i negozianti danneggiati a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa che le strade con l'asfalto slabbrato siano liberate dal groviglio di cartelli, reti e limitazioni varie, il Campidoglio è pronto a dare una mano ai negozianti danneggiati da chiusure e recinzioni. Come? Concedendo loro una sforbiciata corposa alle tasse comunali, almeno fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità. Dall'Imu alla tariffa dei rifiuti, passando per il Cosap, il canone di occupazione del suolo pubblico pagato da bar e ristoranti che piazzano i tavolini all'aperto. Il tributo potrà essere tagliato fino all'azzeramento, nel caso in cui il disagio da sopportare sia considerato dai tecnici capitolini estremamente debilitante.Insomma, i lavori per rimettere in sesto vie e piazze dell'Urbe procedono a rilento - aspettando l'«asfalto magico» promesso dall'assessora ai Lavori pubblici - e allora la maggioranza grillina prova a venire incontro alle piccole e medie imprese che rischiano di pagarne lo scotto.I TEMPIIl provvedimento che dovrebbe introdurre gli sconti su Imu e Tari è già stato protocollato negli uffici dell'Assemblea capitolina e dovrebbe essere discusso in Aula già oggi, alla prima seduta dopo le vacanze di Natale dei consiglieri comunali, o al massimo venerdì. La proposta di mozione porta in calce la firma di tre big romani del Movimento 5 Stelle: Andrea Coia, il presidente della Commissione Commercio, Alessandra Agnello, a capo della Commissione Lavori Pubblici, e Valentina Vivarelli, numero uno della Commissione Patrimonio di Roma. L'atto, si legge nella bozza consegnata agli onorevoli capitolini, impegna «la sindaca e la giunta a prevedere agevolazioni in merito ai tributi comunali per gli esercizi commerciali e artigianali in aree disagiate» dalle limitazioni alla circolazione dovute «a lavori pubblici».I RITARDIPer mettere in atto la misura, il Campidoglio sfrutterà un comma della legge 549 del 1995, quella che prevede «misure di razionalizzazione della finanza pubblica». I Comuni, c'è scritto, «possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi».L'obiettivo, spiega il presidente della Commissione Commercio, il grillino Coia, «è aiutare concretamente le imprese che sono danneggiate dai lavori che vanno avanti per troppo tempo. Sarà una misura limitata, che durerà in ciascuna zona fino al termine dei cantieri». Dopo il voto in Aula Giulio Cesare, la pratica passerà alla giunta, che dovrà sfornare una delibera per rendere esecutive le agevolazioni.ASPETTANDO GLI OPERAII negozianti alle prese coi labirinti di deviazioni e transenne dovrebbero quindi riuscire ad ammortizzare i danni, almeno. Aspettando che, prima o poi, si facciano vivi anche gli operai con bitume e fresatrici. Nel provvedimento che sbarca oggi in Consiglio comunale sono menzionati alcuni casi concreti di chiusure che hanno danneggiato il commercio locale. Si parla per esempio di via Giulio Rocco, all'Ostiense, strada sbarrata da ormai più di due anni, più precisamente dalla scossa di terremoto dell'ottobre 2016. Una vicenda che chi abita da queste parti conosce bene, perché la via attraversa un cavalcavia fondamentale per snellire il traffico. Prima della chiusura, era di fatto l'unica alternativa al ponte Settimia Spizzichino per chi, da Ostiense, doveva dirigersi verso Garbatella o San Paolo. Per gli automobilisti, però, nessuno sconto sulle tasse.