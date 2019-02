Buche a Roma, boom di reclami in due anni: triplicati gli interventi dei vigili

Triplicati in appena due anni gli interventi dei vigili urbani per buche e voragini. Se nel 2016 i caschi bianchi della Capitale erano stati chiamati 8.032 volte per verificare, segnalare e, spesso, piantonare, il manto stradale dissestato della città, nei dodici mesi appena trascorsi, gli interventi sono balzati a ben 22.940, quasi quante le rilevazioni effettuate con autovelox e street-control (23.105). Cifra a cui vanno sommati quelli per 635 pedoni caduti, prevalentemente a causa degli insidiosi crateri o avvallamenti sui marciapiedi. A rilevarlo sono i dati raccolti dal Supl, il Sindacato unitario di polizia locale, e gestiti dalla Centrali operativa Lupa e da quelle dei singoli Gruppi territoriali.



Rispetto al 2015, più in generale, gli interventi sono aumentati di circa centomila unità, da 317.226 a 406.596, una impennata a cui, appunto, ha contribuito notevolmente il disastrato asfalto capitolino che ogni giorno mette a repentaglio la vita di scooteristi e automobilisti. «In pratica - spiega Stefano Giannini, segretario Sulpl Roma - facciamo più interventi sulle buche che sul commercio. Eppure in una metropoli vocata al turismo, non dovrebbe essere permesso che si controllino meno un esercente, un b&b, o un ristorante rispetto a una buca. Ma così è: gli interventi sul commercio nel 2018 si sono fermati a quota 20.148».

LA NOTTE

Di tutte le segnalazioni passate per le sale operative 29.330 sono rimaste inevase, 55.233 hanno dato esito «negativo», 11.590 sono state dirottate per competenza ad altri enti, 243.598 hanno dato esito «positivo» e in 66.843 casi le chiamate dei cittadini sono state poi revocate, forse per le lunghe attese, soprattutto di notte quando il numero delle pattuglie diminuisce sensibilmente e il personale viene impegnato con priorità, ovviamente, per i casi più seri. Anche per il 2018 la maggior parte di energie e risorse i pizzardoni hanno dovuto spenderla per contrastare la piaga delle soste irregolari. Tra parcheggi selvaggi e doppie file, i vigili sono dovuti intervenire 88.839 volte per multare o richiamare a un corretto comportamento i romani al volante. «Un quarto della nostra attività - chiosa Giannini - Da tempo chiediamo delle soluzioni strutturali sulle strade che dissuadano fisicamente dal parcheggiare irregolarmente attraverso parapedonali, ostacoli o videosorveglianza. Lo stesso si può dire per i servizi di viabilità che nel 2018 sono stati 47.965. Siamo messi a guardare incroci che rimangono immutati da decenni nella loro struttura, trasformati in una sorta di semafori umani. Mentre bisognerebbe creare rotatorie o infrastrutture liberando l'organico per garantire un maggiore controllo sul territorio».

LE ALTRE CHIAMATE

Il I Gruppo Centro, ex Trevi, risulta il più impegnato nel 2018, con 56.204 interventi, segue il Gipt, Gruppo pronto intervento traffico con 32.610, il II Parioli (19.418). Ultimi il VI Gruppo Torri (13.070) e V Prenestino (12.225), «ma perché la cifra è proporzionale al personale: meno divise, meno interventi», spiega il Sulp. Altri dati. Ben 7.639 volte, nell'anno passato, i caschi bianchi sono stati chiamati per alberi o rami pericolanti o caduti; 2.504 per roghi tossici; 71 per andare in soccorso di persone rimaste chiuse dentro i cimiteri o le ville comunali.



