Buche, arriva la mappa online: «I cittadini controllano i lavori»

Una mappa interattiva per seguire in tempo reale circa 170 cantieri di manutenzione sulla grande viabilità della Capitale: quelli gestiti direttamente dal dipartimento capitolino sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana. La novità è stata annunciata ieri da Virginia Raggi, nell'ambito dell'operazione #StradeNuove. La mappa comprende la geolocalizzazione degli interventi e l'indicazione della documentazione relativa ai cantieri: costi, imprese esecutrici, atti di aggiudicazione dei bandi, foto delle strade prima e dopo i lavori. Ogni cantiere segnalato è contraddistinto da un marcatore colorato che segnala lo stato dei lavori: ultimati, in corso, in gara o in progettazione: al momento vengono segnalati 169 cantieri programmati dall'amministrazione capitolina, di cui 122 già portati a termine. Con una barra di ricerca è inoltre possibile trovare le strade di proprio interesse, per verificare l'eventuale presenza di lavori e la competenza degli interventi (se dell'amministrazione centrale o dei singoli Municipi).IL PIANOLa giunta pentastellata punta forte sul rilancio della manutenzione stradale, praticamente ferma da anni: «L'amministrazione ha già stanziato oltre 250 milioni sulla manutenzione delle strade, sia di grande viabilità sia su quelle municipali - sottolinea la sindaca - Roma sconta una carenza di anni e quindi avremo bisogno di altre risorse». La mappa dei cantieri «registra i risultati della prima fase dell'operazione Strade Nuove, lanciata dall'amministrazione pochi mesi dopo il nostro insediamento - spiega Raggi - Ora per controllare lo stato dei lavori e delle gare abbiamo una mappa interattiva: basterà un clic per accedere a tutte le informazioni, alla documentazione, ai costi e alle foto degli interventi. Quando i Municipi inizieranno a popolarla con le strade di loro competenza (circa 4.700 chilometri), la mappa si arricchirà notevolmente».LO SVILUPPOL'iniziativa di Palazzo Senatorio «si alimenta grazie a un sistema informatico interno del dipartimento Simu - dice l'assessore capitolino ai lavori pubblici, Margherita Gatta - A oggi è in corso di popolamento, sarà ulteriormente aggiornata e via via che saranno messi a gara gli interventi compariranno geolocalizzati con un apposito marcatore. C'è ancora lavoro da fare, si tratta di uno strumento che verrà definito continuamente in base alle esigenze che si verificheranno via via». Secondo l'assessore, «questa si può considerare una versione beta, ma è giunto il momento di dare un altro segnale concreto dell'impegno per la realizzazione del nostro programma».LA SITUAZIONENella mappa interattiva sono evidenziati in primis i cantieri ultimati, tra cui via Prenestina, piazzale Appio, largo dell'Amba Aradam, via del Circo Massimo viale Trastevere Lungotevere de' Cenci, via Arenula, via Cipro, viale delle Medaglie d'Oro, via del Foro Italico, corso di Francia, via dei Due Ponti e via di Casale del Marmo. Quindi gli interventi attualmente in corso, come quelli in via Tiburtina, via Nomentana, viadotto Giuseppe Saragat, piazzale Ostiense e via Pineta Sacchetti. Infine, i progetti da avviare, tra cui via Collatina, via Tor Sapienza, via Casilina, via dei Castani, viale Spartaco, via delle Capannelle, via Appia Antica e via di Malagrotta. «È stato chiaro fin dall'inizio che era fondamentale creare per Roma Capitale una mappa dei cantieri per rispondere alla sete di trasparenza - commenta la presidente della commissione Lavori pubblici, Alessandra Agnello - Importo e durata dell'appalto, situazione del cantiere: queste le domande dei cittadini che oggi trovano risposta in tempo reale grazie alla mappa».