Lavori fai da te, i romani coprono la buca: e spuntano le cassette della frutta

Quando pensi di aver toccato il fondo prendi la pala e inizi a scavare. Via della Grande Muraglia - La domanda è una:Sono lavori pubblici o privati? Le cassette di frutta! Andiamo tutti a casa! #degradoroma @alfredoferrante @valentinalupia @luisamosello @salviamoroma @GalvaniM pic.twitter.com/Y3t3bYvSlQ — Riprendiamoci Roma (@RiprendRoma) April 24, 2019

La fantasia al potere. E allora tutti i romani diventano sindaci, almeno per un giorno, grazie alle loro idee su come rendere più vivibile la città. L'argomento del giorno, sul Twitter capitolino, è la buca riparata dai residenti di Via della Grande Muraglia. Un po' di asfalto e qualche cassetta della frutta. L'installazione futurista altro non è che un avvertimento per automobilisti e pedoni. Di qua meglio non passare, asfalto fresco. Fatto in casa.