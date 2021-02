Dal ponte della Magliana a via di Torrevecchia, passando per piazza Augusto Imperatore. Tra manutenzione straordinaria (leggasi lotta alle buche) e lavori di riqualificazione, sono tante le strade romane con accesso chiuso o limitato a causa dei cantieri in corso.

Roma, fondi per le buche spesi per carta e penne: nuovo blitz della Finanza in Campidoglio

Tra gli interventi principali, è in corso la seconda tranche dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Magliana: fino al primo marzo, è chiusa la carreggiata in direzione dell’aeroporto di Fiumicino nell'intero tratto del ponte e il viadotto della Magliana, per chi proviene da viale Isacco Newton. Partiti anche i lavori per la riqualificazione delle corsie centrali della Colombo: l'intervento si concentra tra la Pontina e piazzale Cristoforo Colombo a Ostia, nelle due direzioni di marcia, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza nella parte della strada danneggiata dalle radici degli alberi.

Roma, il piano contro le buche: cantieri dalla Salaria a Ostia, investimenti da 47 milioni

Per il resto, lavori stradali sono in corso in via di Torrevecchia, nel tratto compreso tra via Vallebona e via Cesare Lombroso, con deviazioni per le linee Atac 46, 49, 916SC e N46. Proseguono fino a venerdì, poi, i lavori di manutenzione sulla sede tranviaria di via Marmorata. La linea tram 3 viene sostituita da bus tra Piramide e Trastevere. Chiusa ai veicoli pesanti via Giuseppe Chiovenda, a Cinecittà, per lavori stradali in viale Caduti della Liberazione (Spinaceto) e via Camillo Sabatini (Torrino) da oggi e fino al 15 marzo sono deviate le linee di autobus 078, 777, 787.

Lavori pubblici a Roma, per buche e scuole nuovo rinvio: così salta la manutenzione

Infine, è in corso la riqualificazione di piazza Augusto Imperatore: qui sono stati spostati i capolinea e i percorsi dei bus delle linee 301, 913 e 990.

Ostia, due cantieri stradali aperti in contemporanea: il Municipio più distante da Roma





Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA