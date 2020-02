Colleferro, bucavano la gomma e poi svuotavano le macchine in sosta: arrestati i due topi d'auto

Certi di non essere mai scoperti hanno continuato a bucare gomme e derubare gli incauti aumobilisti, fino a ieri quando i Carabinieri della Compagnia di Colleferro li hanno arrestati. A finire in manette sono stati un 50enne e un 45enne, entrambi italiani e con numerosi precedenti anche specifici, che dopo aver danneggiato gli pneumatici delle auto delle vittime designate, approfittando dell’intervento di riparazione, si avvicinavano all’autovettura dal lato opposto e con particolare destrezza, rubavano gli oggetti lasciati momentaneamente incustoditi nell’abitacolo. I ladri agivano tra Labico, Colleferro e Valmontone con la famosa tecnica della “gomma forata”, approfittando della disattenzione delle vittime, intenti ad armeggiare con cric e bulloni, i ladri riuscivano a intrufolarsi negli abitacoli e portare via borse o oggetti di valore.



Il luogo preferito dai malviventi per mettersi all’opera erano i parcheggi di bar e centri commerciali, mentre le vittime erano generalmente persone anziane. A scovarli sono stati i Carabinieri della Stazione di Labico che hanno fermato i due malviventi proprio in un centro commerciale di Labico. Controllati, avevano appena messo a segno un furto a Valmontone dove, dopo aver danneggiato l’autovettura di due coniugi e mentre l’uomo era intento a procedere alla sostituzione del pneumatico, hanno rubato la borsa della moglie. I militari hanno rinvenuto tutta la refurtiva, che è stata restituita alla coppia, nonché gli attrezzi del mestiere dei truffatori: vari taglierini utilizzati per forare pneumatici. Al vaglio dei Carabinieri di Labico altri episodi verificatisi nelle città circostanti. I topi d’auto sono stati arrestati e portati nel carcere di Velletri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA