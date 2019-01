Roma, aggredisce la compagna, lei fugge in strada con la figlia di 6 anni: salvata dai carabinieri

Aggredisce la compagna e i carabinieri chiamati in soccorso dalla donna. Un romano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. In via Gonzaga, a Bravetta, i militari sono stati fermati da una 39enne, in strada con la figlia di 6 anni in braccio, impaurita e in stato confusionale.



La donna ha raccontato ai militari di essere scappata in strada dopo aver avuto una violenta discussione con il 26enne, con il quale convive da circa tre anni. Durante la lite, l’uomo l’ha ferita alla mano con la chiave della sua auto. La 39enne riferiva, inoltre, che il compagno era ancora lì nei pressi a bordo della sua auto. I carabinieri lo hanno così raggiunto per identificarlo ma l’uomo ha cominciato a sferrare calci e pugni ai militari e all’autovettura di servizio, danneggiandola all’altezza dello sportello posteriore. I carabinieri riuscivano però a bloccare il 26enne che veniva anche trovato in possesso di una dose di cocaina. L’arrestato è stato portato in caserma in attesa rito direttissimo.

