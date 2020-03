Scavatore rubato a Bracciano, ritrovato in un terreno a Ponte Galeria: denunciato il proprietario

Hanno rubato un escavatore in piena notte da un deposito giudiziario, ma il proprietario si è accorto del furto e ha chiamato subito i carabinieri. Ignoti, infatti, hanno forzato i cancelli del deposito e hanno portato via l'escavatore, del valore di circa 55mila euro. I militari intervenuti hanno trovato quasi subito il mezzo, in zona Ponte Galeria, all'interno della proprietà di un 70enne, di origine sarda, che non ha saputo spiegare i motivi per cui il mezzo si trovasse lì. L'escavatore è stato riconsegnato al legittimo proprietario e l'uomo denunciato all'Autorità giudiziaria. Proseguono le indagini dei carabinieri per identificare gli autori del furto. © RIPRODUZIONE RISERVATA