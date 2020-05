Bracciano, boom di prenotazioni in b&b e alberghi. I titolari: «Mascherine e distanziamento»

Bracciano ormai da giorni a zero casi Covid-19 incassa già la prima ondata di prenotazioni : case vacanza,sono pronti ad accogliere perlopiù famiglie italiane e qualche turista straniero che vorrebbero trascorrere le loro vacanze in un posto incontaminato che si affaccia sullo splendido lago di Bracciano. Lontani dal virus e dalle preoccupazioni ma mai senza rispettare le regole, teli da spiaggia usa e getta, mascherine e gel per le mani fanno parte del kit di base che accompagnerà le vacanze del 2020.La cittadina di quasi 20 mila abitanti con l’imponente Castello Odescalchi che domina il lago punta tutto sul comparto turistico preparandosi ad accogliere amanti della natura, sport, di chi cerca soltanto la tranquillità di un borgo gradevole e a misura d’uomo. C’è chi è affascinato dal centro storico e chi preferisce il relax sul lago. Tra le attrazioni lacustri c’è il museo dell’aeronautica più antico d’Italia che si trova sulla sponda sud del lago. Tutt’intorno, fanno da cornice le costruzioni e le strutture dell’Idroscalo, oggi unico sito di questo genere a mantenere intatte le caratteristiche architettoniche tipiche dell’insediamento aeronautico. Non distante ci sono una serie di case vacanza, stabilimenti e locali curatissimi: «Non ci aspettavamo un così alto numero di telefonate – dice Giorgio Sigillò membro dell’associazione Turismo Lago di Bracciano e titolare di una rinomata attività a Bracciano – le persone cercano un posto immerso nella natura, tranquillo, più distante possibile dal coronavirus dove potersi riprendere da un periodo traumatico per tutti. Grazie al fondamentale sostegno dell’amministrazione del sindaco Armando Tondinelli ci stiamo organizzando per il rilancio turistico. Insieme agli altri gestori di attività stiamo mettendo a punto una accoglienza sicura e confortevole».«Bracciano è a due passi da Roma – dice l’assessore al Turismo Luca Testini - con un ambiente che si presta molto allo smart working. Siamo convinti che dando la possibilità a tutti gli operatori turistici, commercianti, ristoratori e gestori balneari di ricevere incentivi e maggiore occupazione del suolo pubblico, Bracciano possa attestarsi come una perfetta oasi covid-free dove è possibile muoversi in libertà, fare shopping, passeggiare, nuotare, divertirsi e trascorrere piacevolmente il tempo libero, i week end e i mesi estivi. Siamo adesso impegnati in una massiccia campagna di promozione del nostro territorio in accordo con tutte le realtà presenti».Anche gli agriturismo immersi nella natura hanno ricevuto le prime prenotazioni: «Siamo aperti dal 2003 – dice Giuseppe Riccioni – ci troviamo a due chilometri dal centro di Bracciano e puntiamo tutto sulle nostre ricchezze naturalistiche. Con le ultime direttive sembra che si aprirà anche ai turisti dall’estero che adorano queste zone». Da ieri anche Trevignano ha raggiunto la soglia zero Covid-19 su un totale di due casi dall’inizio dell’epidemia. A Canale Monterano rimangono soltanto due positivi. Nella ex zona rossa di Campagnano su un totale di 84 positivi riscontrati ci sono stati 2 decessi e 56 guariti. E ora sono scesi a 26 contagi. E sempre ieri in tutti e 28 i comuni del distretto sanitario Asl Roma 4 non c’è stato neppure un caso positivo bensì 15 guariti. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 599 persone e sono stati effettuati quasi 12 mila tamponi. Al personale sanitario dell’intera Asl è stata effettuato il 68 per cento di tamponi sul totale. Più di 8 mila persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.