Bracciano, folla di visitatori a Castello Odescalchi per il presepe vivente con 200 figuranti

Grande successo di presenze per il presepe vivente di Bracciano, il più grande d'Italia. Un' idea voluta e realizzata dall'amministrazione di Armando Tondinelli in collaborazione con i rioni di Bracciano, l’Associazione Commercianti e soprattutto con il prezioso ausilio della Pro Loco. Il presepe, con 25 associazioni storiche partecipanti e 200 figuranti, è stato allestito per la prima volta nella splendida cornice di palazzo Odescalchi: «L'atmosfera che si respira a Bracciano sotto Natale - ha detto il sindaco Tondinelli - è indescrivibile. Grazie a una forte azione sinergica con le associazioni e agli ottimi rapporti che giorno dopo giorno abbiamo costruito siamo riusciti a realizzare qualcosa di unico. Venite a trovarci anche il 29 e il 6 gennaio, vi aspettiamo». I numeri hanno decretato quello che può definirsi un successo senza precedenti: in un solo giorno 4 mila e 500 ingressi registrati. Le visite al presepe sono iniziate alle ore 15 per terminare poco dopo le 19. I servizi di collegamento con la navetta vicino ai parcheggi di Bracciano sono stati efficienti, senza disagi per i visitatori. Il presepe vivente ha riscosso gradimento da parte della cittadinanza e soprattutto dalle migliaia di visitatori arrivati per visitarlo.