Bracciano, troppa gente in Centro nei week-end: sarà obbligatoria la mascherina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos e assembramenti nell’ultimo fine settimana a Bracciano e scatta l’ordinanza del sindaco Armando Tondinelli che obbliga di indossare la mascherina nel centro storico venerdì, sabato e giorni festivi. Un atto diventato necessario perché a partire da venerdì scorso il centro è stato completamente preso d’assalto da visitatori e residenti, gruppi di ragazzi e giovanissimi in giro senza mascherine e senza rispettare le regole di distanziamento per il coronavirus. Non tutti hanno trasgredito le regole ma in tanti si sono comportati come se il Covid-19 fosse soltanto un lontano ricordo. Malgrado le apparenze la pandemia non è finita e le insofferenze da convivenza con il virus si sono manifestate in condotte sbagliate.Diversi residenti del centro storico si sono lamentati, segnalando direttamente al sindaco i comportamenti sbagliati: «I giovani frequentano il centro fino a tarda notte - dice una residente - senza mascherine e senza rispettare le regole del distanziamento. Bisogna prendere provvedimenti». È corso immediatamente ai ripari Tondinelli, il quale ha anticipato che il fine settimana in arrivo vedrà un giro di vite per prevenire il fenomeno della movida ed evitare che si creino di nuovo assembramenti: «Abbiamo predisposto – ha detto il primo cittadino – controlli mirati della polizia locale nel fine settimana dalle 20 alle 24. Gli agenti controlleranno che non si creino assembramenti e che chi frequenta il centro storico indossi la mascherina e lo faccia in maniera corretta, coprendo il naso e la bocca. Fortunatamente siamo una città che conta zero casi di coronavirus, eccezione fatta per una persona residente a Bracciano ma che vive stabilmente a Roma e non frequenta il territorio. Mi auguro che questa ordinanza serva a ristabilire immediatamente ordine e buon senso. Il virus non è scomparso, dobbiamo tornare alla normalità ma imparare a conviverci finché non sarà debellato del tutto, sono convinto che la comunità comprenderà».Il monito del Comune è stato accolto con soddisfazione da parte della cittadinanza che aveva iniziato a segnalare confusione e mancato rispetto delle regole. Il borgo di Bracciano sta tornando a asserre una delle mete preferita di romani e visitatori e l’ordinanza è mirata a mantenere inalterata un’oasi sicura e verde alle porte della Capitale. Domenica scorsa sono anche tornati i mercatini artigianali. Dopo tre mesi di isolamento in piazza Quattro Novembre artigiani ed espositori hanno accolto curiosi e turisti pronti a visitare le bellezze della città, dal castello fino al lago.