Bracciano, frana un costone: chiude di nuovo via Settevene Palo

Cade un altro masso sulla Settevene Palo che viene chiusa per ragioni di sicurezza. Tragedia sfiorata sulla strada provinciale di Cerveteri, sempre più pericolosa per gli automobilisti che la percorrono. Domenica sera un costone tufaceo si è sbriciolato al chilometro 12 e solo per pochi centimetri l’enorme roccia non ha invaso la carreggiata colpendo una vettura che stava procedendo in direzione di Bracciano. Un film del 6 settembre 2018 quando un altro blocco rotolò dalla parete di Monte Abatone rischiando di travolgere una signora ferma al semaforo con la propria auto. Sul posto si sono recati anche questa volta gli agenti della polizia locale e la protezione civile che continuano a monitorare giorno per giorno una zona ormai a rischio idrogeologico.

Frane, smottamenti, voragini anche nei punti già riqualificati con centinaia di migliaia di euro impiegati da Città Metropolitana di Roma Capitale e andati in fumo. Cantieri a metà, transenne, semafori non funzionanti a ridosso di curve. Le piogge abbondanti dell’ultimo periodo stanno tenendo in apprensione migliaia di cittadini che quotidianamente viaggiano su un’arteria malridotta per raggiungere Bracciano e le località del lago e, viceversa, per arrivare nella città etrusca. Ieri poi la decisione dopo il sopralluogo da parte dei tecnici di Palazzo Valentini: «Bisogna chiudere il traffico». Il sindaco cerveterano sbotta. «A quanto pare ci vuole meno ad ultimare la Salerno-Reggio Calabria. Ancora non abbiamo visto i lavori, fondamentali, che da tempo chiediamo», commenta Alessio Pascucci.

«Ho presentato un emendamento per far stanziare circa 2 milioni di euro con la promessa che parte di questi fondi siano utilizzati già nel 2019. A quanto mi risulta la gara è partita, auspichiamo che si proceda urgentemente perché la strada non è sicura», aggiunge il primo cittadino e consigliere metropolitano in opposizione. Stop quindi alla circolazione sulla Settevene Palo come nel 2018 (per quasi 70 giorni) e nel 2015 (per due settimane). Non è chiaro se il blocco della viabilità sarà provvisorio. Non si conosce la data di inizio né quella di fine lavori. Al momento il traffico proveniente da Bracciano svolta sulla Doganale mentre chi arriva da Cerveteri è costretto ad imboccare la via di San Paolo. L’alternativa per Bracciano è la Sasso-Manziana, altra arteria però alle prese con le crepe sulla carreggiata. Oggi prevista una nuova verifica di ingegneri e geologi «per accertare la stabilità e le tempistiche di chiusura del tratto stradale"", conclude il sindaco».

