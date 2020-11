Bracciano, cambio al comando del 185° reggimento, arriva il colonnello Bertazzo

Ha avuto luogo presso la caserma Romano, in forma ridotta, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19, l’ avvicendamento al comando del 185º reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore”. Con il passaggio della Bandiera di Guerra, il colonnello Mauro Bruschi ha ceduto il comando dell’unità al colonnello Andrea Bertazzo. Durante gli oltre due anni passati alla guida dei “Diavoli Gialli”, il colonnello Bruschi ha visto i soldati dell’unità operare senza sosta, impiegati sia in territorio nazionale, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, con diversi mandati, sia all’estero nelle missioni internazionali. In particolare, nel secondo semestre del 2019, il reggimento è stato impiegato nell’operazione “Strade Sicure” al comando del Raggruppamento Umbria-Marche, impegno cui i “Diavoli Gialli” hanno fatto fronte contrastando la criminalità e supportando le popolazioni colpite dal sisma del 2106, in maniera sussidiaria e complementare con le forze dell’ordine. Durante l’emergenza provocata dalla pandemia dovuta al COVID-19, il reggimento è stato impiegato in prima linea nelle operazioni di igienizzazione sul territorio del Comune di Bracciano, consolidando ancora una volta i rapporti con la cittadinanza, costantemente rinnovati nel corso degli ultimi due anni anche attraverso le donazioni di sangue, tra cui quella di piastrine e plasma in favore dei malati oncologici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, per oltre 200 sacche ematiche. Dal punto di vista addestrativo, oltre alla partecipazione ad importanti esercitazioni quali la “AutumnGuardian 2018” e alla 2^ S.I.O. in cooperazione con il Comando Artiglieria, i “Diavoli Gialli” sono stati impegnati in numerose e sistematiche esercitazioni valutative ed auto-valutative denominate “Marte”, volte a mantenere costantemente alto il livello di preparazione e prontezza operativa di uomini, materiali e mezzi. All’evento hanno partecipato il comandante dell’Artiglieria, il generale Fabio Giambartolomei e il comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, il generale Beniamino Vergori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA