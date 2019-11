Roma, Bracciano, anziano colto da malore in casa resta per terra per tre giorni: salvato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anziano di 82 anni, colto da malore nella sua casa di Trevignano Romano , è stato salvato in extremis dai carabinieri. Un vicino di casa dell’uomo ha segnalato, ieri pomeriggio ai militari della stazione di Anguillara Sabazia, di non avere notizie dell’anziano da qualche giorno.Alle 19, i carabinieri, dopo aver ripetutamente suonato e bussato senza avere risposta, hanno forzato la porta di casa trovando l’82enne, in condizioni di semi incoscienza, sul pavimento della sua camera da letto. Immediatamente trasportato in ospedale a Bracciano, l’uomo è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I medici avrebbero stabilito che l’uomo, che vive solo, era in quelle condizioni da almeno tre giorni.