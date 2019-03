Tenta di rubare una botticella a piazza Venezia: fermato 26enne bengalese

E' stato un attimo, il vetturino scende dalla botticella e lui, un bengalese di 26 anni, è salito al volo per prendere le briglie, incitare il cavallo e partire al trotto. Ma il giovane è stato fermato. E' successo a piazza Venezia, nel cuore del centro storico.



Quando il vetturino è sceso dalla botticella, dopo essersi fermato in prossimità di piazza Venezia, al centro di Roma, un ventiseienne è salito a bordo e, prendendo le briglie, ha iniziato a incitare il cavallo per farlo partire. Ma il ragazzo è stato bloccato dalla polizia locale. È accaduto stamattina. Il ragazzo, nato in Italia ma di origini bengalesi, è stato fermato dagli agenti del I Gruppo «ex Trevi», diretti da Maurizio Maggi. Sono in corso ulteriori accertamenti nei suoi confronti. © RIPRODUZIONE RISERVATA