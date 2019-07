Roma, controlli nella metro A: arrestato un borseggiatore napoletano

Controlli anti-borseggio nella metropolitana A, tra le fermate Termini e Spagna. Gli agenti del commissariato "Trevi-Campo Marzio" hanno sorpreso alla fermata Termini un napoletano di 55 anni mentre sfilava un portafoglio dalla tasca di un anziano signore, in procinto di salire a bordo del treno. L’uomo tratto in arresto dovrà rispondere del reato di tentato furto con destrezza. Il 55enne è stato trovato in possesso anche di una banconota da 100 euro ritenuta falsa, pertanto è stato denunciato per possesso di monete false. © RIPRODUZIONE RISERVATA