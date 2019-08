Roma, shopping con la borsa schermata a Termini: arrestato

Con il trucco della borsa schermata ruba in un grande magazzino del forum commerciale a Termini. Questa volta a finire in manette è stato un cittadino russo di 41 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. I carabinieri del nucleo scalo Termini lo hanno sorpreso poco dopo essere uscito dal negozio dove aveva appena rubato un giubbotto del valore di 180 euro riponendolo all'interno di una borsa risultata schermata con lastre di alluminio al fine di «distrarre» i segnali delle barriere antitaccheggio. A tradirlo è stato il suo atteggiamento sbrigativo e guardingo. I militari hanno sequestrato la refurtiva mentre il cittadino russo è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA