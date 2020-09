Roma, ladri negli spogliatoi alla Borghesiana, rubati portafogli chiavi e scarpe ai calciatori della Lodigiani

Raid al Centro Sportivo La Borghesiana in via della Capanna Murata: rubati cellulari, chiavi delle auto e di casa, soldi, portafogli e persino scarpe e vestiti a una ventina di calciatori della juniores e della prima squadra della Lodigiani calcio. Il colpaccio è stato messo a segno intorno alle 19,30 di lunedì mentre le due compagini erano in campo per allenarsi tra le 19 e le 20. «Il furto è avvenuto in un momento in cui il centro era relativamente pieno, c'era un gran via vai, per questo crediamo che sia stato ben studiato e portato a termine da più persone, venute da fuori, capaci di agire insieme, velocemente e con la copertura di pali e sentinelle», dice sconfortato il patron Andrea Simonetti. Il quale parla di un «episodio clamoroso, mai avvenuto prima, non il solito furtarello».

LA VIDEOSORVEGLIANZA

Sul posto è arrivata una Volante della polizia, agli agenti non è rimasto che riscontrare il furto e annotare e verbale le prime dichiarazioni. Ieri i calciatori, singolarmente, si sono recati a sporgere formale denuncia. Sui fatti indagano i poliziotti del Commissariato Casilino. Un'indagine non semplice dal momento che non ci sarebbero testimoni e che le telecamere dell'impianto sportivo proprio in quel punto sono cieche. Nessuno pensava che lo spogliatoio potesse essere insicuro, per cui i ladri non hanno avuto nemmeno bisogno di forzare porta o finestre. Il satellitare ha localizzato alcuni degli smartphone rubati per l'ultima volta nella zona di Pratofiorito, vicino alla Prenestina, poi gli apparecchi non hanno dato più alcun segnale. I ladri avrebbero approfittato della confusione e una volta entrati nello spogliatoio hanno fatto razzia di ogni cosa.

IL DANNO

«VIOLATA L'OASI FELICE»

Solo pochi atleti si sono salvati, fortunati perché probabilmente i predatori sono stati disturbati dall'arrivo di qualcuno anticipando la fuga. «Il danno e davvero enorme, si tratta almeno di un migliaio di euro a testa tra cellulare da ricomprare, chiavi delle macchine da rifare, serrature delle case da cambiare», spiega la compagna di uno dei calciatori.Qualcuno ha lanciato anche un appello sui social, su Facebook prima di tutto, rivolto a chiunque potesse imbattersi nei documenti, portafogli o mazzi di chiave gettati dai ladri lungo le strade della zona: «Hanno rubato di tutto e di più! Se qualcuno trovasse qualcosa per strada nei dintorni di Borghesiana-Prenestina, anche solo qualche documento, ci contatti o contatti la polizia», scriveva Chiara B.La Lodigiani ha ripreso gli allenamenti a pieno ritmo dopo lo stop dovuto all'emergenza Covid. Quest'estate per andare incontro alle esigenze delle famiglie, i corsi al centro sportivo sono stati offerti a prezzi vantaggiosi. La struttura ha nove campi e un albergo-foresteria che, però, proprio per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, è attualmente chiuso. Chi conosce l'impianto parla di «un'oasi felice in mezzo a borgate difficili». Domenica 20 settembre la prima squadra debutterà nella nuova stagione della Coppa Italia contro il Setteville quindi il via alla nuova stagione. «Di certo, vigileremo sugli spogliatoi», afferma patron Simonetti.