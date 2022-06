Giovedì 23 Giugno 2022, 23:34

Numeri record sul mercato immobiliare della Capitale. Così annuncia l’indagine di Confcommercio Roma in collaborazione con la Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari). La fotografia è stata scattata dai numeri raccolti negli ultimi sei mesi: secondo i dati ufficiali infatti nel 2021 sono state vendute 59.536 abitazioni in provincia di Roma. Cioè 34,4% in più rispetto al 2020 e 31,4% in più a Roma. La volata del mattone, come si specifica nel documento, è stata favorita «dalle agevolazioni per i giovani, dagli acquisti per investimento e dai bassi tassi di interesse sui mutui».

Cifre che hanno già superato il record del 2007: «Nel 2021 sono state scambiate quasi 60 mila compravendite di abitazioni in provincia di Roma, nuovo record dal 2007» conferma Gian Luca Sondali, vicepresidente Fimaa Roma e responsabile della raccolta dati che specifica: «Rispetto al 2019, nel 2021 si sono registrate quasi 11 mila unità vendute in più (+21,8%), e 15.150 in più di quelle del 2020 (+34,4%). In questi primi quattro mesi del 2022 la congiuntura del mercato della compravendita abitativa individua una domanda stabile che continua ad esprimere la sua forza».

Nel Lazio già il 2021 si era chiuso con 75.565 scambi di abitazioni pari a un rialzo del 35% rispetto all’anno precedente (dati Agenzia delle Entrate). Un trend positivo in costante crescita.

Il report

Ancora un dato: dal punto di vista numerico, il deficit di quasi 4.500 compravendite abitative in Provincia di Roma nel 2020 rispetto all’anno precedente (3.200 nel solo Comune Capoluogo) è stato recuperato nel 2021 con 15.151 compravendite in più rispetto al 2020 in Provincia (quasi 9.300 solo nel Comune di Roma; +31,4% sull’anno precedente).

Nel report, stilato attraverso questionari on line, ci sono poi le previsioni per i prossimi 4 mesi.

Una previsione che conferma il momento favorevole: «Secondo il sentiment raccolto - si legge nel documento- proseguirà ancora sugli stessi livelli del quadrimestre appena concluso, sia per il numero di scambi (59,3% dei giudizi), sia per i prezzi medi di vendita (quota del 70,4%)».

La previsione

Sul prossimo futuro infatti commenta Maurizio Pezzetta, presidente Fimaa-Roma: «L’investimento immobiliare permette di raggiungere interessanti redditività, competitive se confrontate con quelle dei titoli di Stato e ancor di più con la volatilità degli altri investimenti finanziari». Infine nell’analisi vengono analizzate anche le spinte al mercato del mattone. In sostanza, cosa sta spingendo verso l’aumento. Come si legge nel rapporto: «La propensione ad acquistare abitazioni nell’attuale fase di mercato - precisa ancora Pezzetta - è dovuta principalmente all’esenzione delle imposte e possibilità di erogazione di un mutuo fino al 100% per i giovani sotto i 36 anni a cui seguono gli acquisti di immobili da mettere a reddito».