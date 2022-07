Lago di Bolsena, ragazzo di 21 anni morto dopo un tuffo: corpo recuperato dai vigili del fuoco

Un ragazzo di 21 anni è morto nel Lago di Bolsena mentre era si divertiva a tuffarsi dal molo con gli amici. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. Salvi altri due che erano con lui.

Lago di Bolsena, ragazzo morto: cosa è successo

I tre si erano tuffati in acqua nella zona di Capodimonte e non erano su un'imbarcazione, spiega un Twitter dei vigili del fuoco. Sul posto ha operato un elicottero del reparto volo di Roma con a bordo due sommozzatori per le ricerche del disperso