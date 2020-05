Virus, a Roma 25 nuovi casi (81 nel Lazio). Trend all'1,1%

Coronavirus, il bollettino di oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma e nel Lazio. Nella Capitale si registrano solo 25 nuovi casi di positività, mentre aumentano le persone che escono dalla sorveglianza domiciliare (27 nelle prime tre Asl cittadine). Nel Lazio si registra un dato di 81 casi positivi nelle ultime 24 ore di cui 22 sono riferiti a recuperi di ritardate notifiche e un trend al 1,1%. Così l'assessore regionale alla Sanità D'Amato: «Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Conclusa l’indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia, sono stati eseguiti oltre 500 tamponi. Si sono concluse le procedure della gara ad evidenza pubblica e da lunedì partiranno i 300 mila test sierologici per effettuare quella che sarà la più grande indagine di sieroprevalenza a livello nazionale su tutti gli operatori sanitari, compresi medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, tutte le Forze dell’Ordine e per tutte le RSA. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 10 nuovi casi positivi nelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.024 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 161 mila».

I contagi a Roma e nel Lazio

La Asl Roma 1 registra 4 nuovi casi positivi al Covid-19 e 18 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che i nuovi positivi di oggi sono inferiori al numero dei guariti delle ultime 24 ore. Intanto, una postazione per il tampone drive-in è attiva al Santa Maria della Pietà.

La Asl Roma 2 registra 15 nuovi casi positivi al Covid-19 e 5 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 3 postazioni per il tampone drive-in sono attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti.

La Asl Roma 3 registra 6 nuovi casi positivi al Covid-19 e 4 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che una postazione per il tampone drive-in è attiva a Casal Bernocchi. La Asl Roma 4 registra 4 nuovi casi positivi al Covid-19 e 296 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la -pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 3 postazioni di tampone drive-in sono attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia.

La Asl Roma 5 registra 29 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 22 sono un recupero di notifiche arretrate. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il 100 per cento del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Inoltre, 5 postazioni per tampone drive-in sono attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro (Rer).

La Asl Roma 6 registra 13 nuovi casi positivi al Covid-19 e 30 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che 2 postazioni di tamponi drive-in sono attivi sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio.

Asl di Latina - 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 179 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si lavora per aprire 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta; Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino.

Asl di Viterbo - 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia, di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo.

Asl di Rieti - 3 nuovi casi positivi. 0 dessi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano;

