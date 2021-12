Covid Lazio, il bollettino di oggi 21 dicembre: 2.285 casi (+647), a Roma 1.191. Ci sono 128 persone in terapia intensiva

Oggi nel Lazio su 22.407 tamponi molecolari e 42.131 tamponi antigenici per un totale di 64.538 tamponi, si registrano 2.285 nuovi casi positivi al Covid (+647), sono 13 i decessi (-1), 915 i ricoverati (+11), 128 le terapie intensive (+9) e +1.104 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.191.

Come stavamo un anno fa? Rispetto al 21 dicembre dello scorso anno abbiamo 1.805 ricoveri in meno in area medica, 179 in meno in terapia intensiva, 34.864 isolati a domicilio in meno e 29 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

I dati

Asl Roma 1: sono 596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 111 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 225 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 172 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 170 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 527 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 207 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 152 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 138 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.