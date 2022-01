Bollettino Lazio di oggi 7 gennaio: 11.905 nuovi casi (8.366 a Roma) e 11 decessi (+4). Crescono anche le terapie intensive: 190 (+6)

Oggi nel Lazio su 25.863 tamponi molecolari e 30.341 tamponi antigenici per un totale di 56.204 tamponi, si registrano 11.905 nuovi casi positivi al Covid (-2.150), sono 11 i decessi (+4), 1.373 i ricoverati (+2), 190 le terapie intensive (+6) e +1.630 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,1%. I casi a Roma città sono a quota 8.366.

Rispetto a un anno fa ci sono 1.509 ricoveri in meno in area medica, 120 in meno in terapia intensiva e 32 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione

Asl Roma 1: sono 2.174 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 5.288 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 904 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 770 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 550 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.623 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 255 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 723 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 261 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 384 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Adolescenti e vaccino - Partite sul portale le prenotazioni per la dose booster rivolta alla fascia 12-15 anni. Incidenza in aumento a 820 per 100 mila abitanti, valore rt stabile a 1.06.

Nella rilevazione settimanale di Aifa il lazio è la prima regione italiana per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali. Attivo il numero verde 800.118.800 per triage di reclutamento.

Personale: per l’emergenza Covid sono stati assunti 6.095 professionisti sanitari di cui 2.435 infermieri e 1.570 medici.

Scuole: potenziato il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma. Bisogna tenere a portata di mano la tessera sanitaria e indicare l’Istituto scolastico.

L’elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone).

>>> Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale.

Andamento delle vaccinazioni nella nostra Regione - Nel Lazio superata quota 11,3 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo oltre il 47% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 182 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 365 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie.