Bollettino Covid Lazio 28 novembre, 1.255 nuovi casi (+51) e 4 morti a Roma 572 contagi

Oggi nel Lazio su 14.883 tamponi molecolari e 26.620 tamponi antigenici per un totale di 41.503 tamponi, si registrano 1.255 nuovi casi positivi al Covid (+51), sono 4 i decessi (-2), 716 i ricoverati (+1), 94 le terapie intensive (+5) e +664 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 572. Ieri oltre 30 mila vaccini somministrati con un incremento del 53% rispetto alla settimana precedente. C'è una corsa al vaccino: ieri sono raddoppiate le prime dosi: oltre 4 mila. «È una spinta importante alla campagna vaccinale», commenta l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Come stavamo un anno fa? Il confronto con il bollettino del 28 Novembre 2020 fa registrare solo numeri in calo: -21 decessi, -815 casi positivi, -2.636 ricoverati in area medica, -262 ricoverati in terapia intensiva, -67.534 in isolamento domiciliare.

Asl Roma 1: sono 226 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 120 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 363 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.