Bollettino Lazio, oggi 716 contagi (a Roma 402). Le terapie intensive sono 46 (+1): resta la zona bianca

Domenica 1 Agosto 2021, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 15:52

Coronavirus, il bollettino di oggi della Regione Lazio: si registrano 716 nuovi casi positivi (-26), i ricoverati sono 297 (+10), le terapie intensive sono 46 (+1). I casi a Roma città sono a quota 402. Superato oggi traguardo 70% della popolazione over 18 con ciclo vaccinale completato. La popolazione over 12 vaccinata in doppia dose è al 66%. È bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Il Lazio rimane zona bianca.

Covid Lazio, i dati delle provincie

Nella Asl di Frosinone si registrano 48 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Nella Asl di Latina si registrano 46 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Nella Asl di Rieti si registrano 15 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Nella Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.