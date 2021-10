Bollettino Lazio, oggi 5 ottobre 2021: 221 contagi (129 a Roma) e 4 morti

Martedì 5 Ottobre 2021, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 18:15

«Oggi nel Lazio su 10.939 tamponi molecolari e 14.814 tamponi antigenici per un totale di 25.753 tamponi, si registrano 221 nuovi casi positivi (-19), 4 i decessi (+1), 368 i ricoverati (+3), 57 le terapie intensive ( = ) e 513 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è all'0,8%. I casi a Roma città sono a quota 129». Lo fa sapere, in una nota, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Sul versante del vaccino antinfluenzale, l'assessore ricorda, che è nelle asl la distribuzione delle prime 700 mila dosi ai medici di medicina generale destinate alla popolazione over 60. Per gli over 80 la somministrazione può avvenire contestualmente alla dose di richiamo covid. Quanto alla vaccinale sottolinea che sono stata:superate 8,3 milioni di somministrazioni, oltre l'83% della popolazione over 12 e l'89% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Infine per la terza dose del vaccino fino ad ora sono state somministrate oltre 25 mila dosi complessive ed è iniziata anche quella a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi.