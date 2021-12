Bollettino Lazio di oggi 29 dicembre: 5.248 nuovi casi (2.381 a Roma) e 10 decessi. D'Amato: «Zona gialla dal 3 gennaio»

Covid, il bollettino della regione Lazio di oggi mercoledì 29 dicembre 2021. Su 28.252 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 88.525 tamponi, si registrano 5.248 nuovi casi positivi (+960), sono 10 i decessi (-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.381.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA D'Amato: «Zona gialla dal 3 gennaio» ITALIA Foto SALUTE Video I DATI Bollettino Covid di oggi 29 dicembre: nuovo record in Campania,... LE MISURE Quarantena, stop per i contatti stretti vaccinati con tre dosi:... LE REGOLE Green pass rafforzato, come funziona per i lavoratori: le regole...

«Nuovo record di casi positivi, valore rt torna sopra 1 a 1.08 con un incidenza pari a 374 per 100.000 abitanti. I tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva sono lievemente superiori rispettivamente al 15% e al 10%. Qualora fossero confermati questi dati porterebbero, come previsto, al cambio colore dalla prima settimana di gennaio», è quanto afferma l'assessore regionale Alessio D'Amato.



«Nella giornata di ieri somministrati oltre 61 mila vaccini ovvero il 30% in piu’ del target commissariale - prosegue D'Amato - Sono oltre 30 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 40% degli adulti ha effettuato la dose booster, 1,9 milioni le dosi somministrate obiettivo 2 mln entro la fine dell’anno. Quasi terminate le forniture degli anticorpi monoclonali, chiesto al ministero della salute e a struttura commissariale di fornirci ulteriori dosi. Abbiamo registrato un aumento del 34% nell’utilizzo».

I contagi a Roma

Asl Roma 1: sono 1.215 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 963 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 361 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 436 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.654 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 595 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 432 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.