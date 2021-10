Bollettino Lazio, oggi martedì 19 ottobre 2021: 326 casi (124 contagi a Roma), 10 morti

Martedì 19 Ottobre 2021, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 17:37

Il bollettino Covid del Lazio di oggi, martedì 19 ottobre 2021: sono 326 i casi (con 124 contagi a Roma), 10 i decessi. Nel Lazio, dunque, su 11.388 tamponi molecolari e 29.085 antigenici per un totale di 40.473 test, si registrano oggi 326 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 124 rispetto a ieri), con 124 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 10 decessi, compresi i recuperi (più 2 rispetto a ieri) e 481 guariti.

I dati

Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 307 (meno 11 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 49 (più 1 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

«Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8 per cento. I casi a Roma città sono a quota 124. Aumentano le somministrazioni grazie al Green Pass. Quando si raggiungerà il 90 per cento degli over 12 si potrà rivedere obbligo», spiega l'assessore D'Amato.

Nel Lazio è stato superato il 90 per cento della popolazione adulta e oltre 85 per cento di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Per la terza dose, da oggi al via le prenotazioni dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. In totale, sono state somministrate oltre 55mila terze dosi agli over 80. Infine, per il vaccino antinfluenzale, sono state somministrate oltre 51mila dosi. «Consegnate 687mila dosi ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Il vaccino è gratuito per Over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta», ricorda l'assessore.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 50 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. La Asl Roma 2 registra 49 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. La Asl Roma 3 registra 25 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi. La Asl Roma 4 registra 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi. La Asl Roma 5 registra 10 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

La Asl Roma 6 registra 49 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 101 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone registra 20 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. La Asl di Latina registra 22 nuovi contagi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. La Asl di Rieti registra 28 nuovi positivi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. La Asl di Viterbo registra 31 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.