Covid, bollettino del Lazio: oggi 1488 casi (di cui 886 a Roma) e 68 morti. Record di guariti

Su quasi 16 mila tamponi (più 2.192 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 1.488 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 191 rispetto a ieri), di cui 886 a Roma. Inoltre, si registrano 68 decessi (più 35 rispetto a ieri) e record guariti con più 4.471. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Aumentano i tamponi, i casi positivi e i decessi. I guariti superano i casi positivi. Previsto valore Rt in calo e sotto l'1 - spiega l'assessore D'Amato -. Diminuisce l'incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto Covid e delle terapie intensive. Regolare l'indagine epidemiologica per 85 per cento dei casi. I risultati dimostrano che il rigore paga e non bisogna abbassare la guardia», sottolinea l'assessore.

Asl Roma 1

Registra 434 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 38 casi sono ricoveri. Inoltre, si registrano 12 decessi con patologie.

Asl Roma 2

Sono 315 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 141 sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 15 decessi con patologie.

Asl Roma 3

Sono 137 i contagi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 8 sono ricoveri. Si registrano 11 decessi con patologie.

Asl Roma 4

Sono 64 i contagi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra anche un decesso con patologie.

Asl Roma 5

Sono 90 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 11 decessi con patologie.

Asl Roma 6

Sono 152 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 9 decessi di pazienti con patologie.

Province

Si registrano 296 casi e sono 9 i decessi nelle ultime 24 ore, prosegue il report. Nella Asl di Latina sono 117 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di persone di 72, 73 e 79 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 121 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 2 decessi di persone di 67 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di persone di 58, 90 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 37 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di un paziente di 94 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: 17:20

