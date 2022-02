Covid, il bollettino Lazio di oggi 23 febbraio 2022: 5.639 nuovi casi (2.527 a Roma) e 14 morti

Il ​bollettino del Lazio di oggi 23 febbrario 2022: sono 5.639 i contagi (2.527 a Roma) e 14 i morti. Lo comunica l'assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Su 50.528 tamponi, si registrano, infatti, 5.639 nuovi casi positivi (-717), 14 decessi (-5); sono 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e +18.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%.

Partite le somministrazioni delle quarte dosi per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante che siano trascorsi i 120 giorni dall'ultima somministrazione. Da domani aperte le prenotazioni sul portale regionale.

Vaccino Novavax: sono pronte 22 linee di somministrazione per circa 5mila slot disponibili al giorno. Avvio prenotazioni previsto per domani. Slitta poiché ad oggi non abbiamo avuto ancora certezza sul giorno di arrivo delle forniture del vaccino. Per il Lazio prevista una prima fornitura di 100mila dosi.

Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione. Potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri. Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

I dati a Roma

Asl Roma 1: sono 1.186 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 697 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 644 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 316 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 576 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 744 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I dati nelle province

Nelle province si registrano 1.476 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 244 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.