Bollettino Lazio, oggi 1.121 contagi (572 a Roma) e 5 morti. Tasso positività al 3,7%

Bollettino Covid del Lazio di oggi, 29 novembre 2021: sono 1.121 i positivi ai test Covid individuati in 24 ore, secondo i dati della Regione, 5 le vittime in un giorno. «Oggi nel Lazio su 11.719 tamponi molecolari e 18.158 tamponi antigenici per un totale di 29.877 tamponi, si registrano 1.121 nuovi casi positivi (-134), sono 5 i decessi (+1), 735 i ricoverati (+19), 97 le terapie intensive (+3) e +689 i guariti - ha comunicato l'assessore D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%. I casi a Roma città sono a quota 572. ieri oltre 27 mila vaccini somministrati con un incremento del 90% rispetto alla settimana precedente. da questa sera alla mezzanotte aperte le prenotazioni sul portale per gli over 18 anni».

I dati

Asl Roma 1: sono 238 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 381 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 34 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 132 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 161 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 7 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.