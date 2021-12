Covid Lazio, il bollettino di oggi 5 dicembre: 1.549 casi (702 a Roma) e 2 i decessi

Ad oggi nel Lazio sono 24.073 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 23.263 in isolamento domiciliare. Mentre 810 persone sono ricoverate, 94 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.804 persone sono decedute e 398.807 guarite. In totale sono stati esaminati 431.893 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

«Si registrano 1.549 nuovi casi positivi (-283), sono 2 i decessi (-5), 716 i ricoverati (+4), 95 le terapie intensive (+4) e +555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. I casi a Roma città sono a quota 702. Ieri effettuate oltre 45mila somministrazioni ovvero +13 mila rispetto al target e con un incremento del 55% rispetto alla settimana precedente». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D' Amato.