Bollettino Covid Lazio 4 febbraio: 11.715 nuovi casi positivi. A Roma sono a quota 4.931. Trend ancora in discesa

Oggi nel Lazio su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103) il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, sono 41 i decessi (+15) il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e 14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 4.931. Continua il trend in discesa dei casi su base settimanale.

Bollettino Lazio 4 febbraio

Arrivata allo Spallanzani la pillola antivirale Paxlovid, parte il reclutamento. Bisogna concentrare l'attenzione sulla fascia d'età 40-49 anni, ovvero quella più numerosa per i non vaccinati. Sperati i 12,8 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130mila i bambini con prima dose.

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 1.686 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.859 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.386 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 515 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 931 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.462 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.876 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 748 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 2.052 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 490 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 586 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Università Sapienza - Campagna di vaccinazione studenti

Sono sei le giornate dedicate dall’Università la Sapienza alle vaccinazioni rivolte agli studenti fuori sede e studenti internazionali. Le somministrazioni si svolgeranno nei giorni 2, 3, 4, 9, 10, 11 febbraio 2022 presso il Presidio odontoiatrico "George Eastman".

Open day: si terrà a Latina e Formia domenica 6 febbraio un open day rivolto a over 12 anni fino ad esaurimento delle disponibilità.

Open day donne in gravidanza: si terrà il 13 febbraio presso l’ospedale San Giovanni il prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza o in allattamento.

Scuole: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.

Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.