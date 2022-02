Bollettino Covid Lazio 2 febbraio, i nuovi casi positivi sono 10.560 (a Roma 4.978) D'Amato: «-30% rispetto a 7 giorni fa»

Il bollettino di oggi nel Lazio: su 23.683 tamponi molecolari e 79.781 tamponi antigenici per un totale di 103.464 tamponi, si registrano 10.560 nuovi casi positivi al Covid (-1.571), sono 26 i decessi (+1), 2.089 i ricoverati (+8), 196 le terapie intensive (-2) e +14.297 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. I casi a Roma città sono a quota 4.978. Curva con trend in calo, meno 30% rispetto alla scorsa settimana.

APPROFONDIMENTI SALUTE Foto L'EPIDEMIA Covid, si conferma il calo dei contagi: 2.601 nuovi casi e... LE REGOLE Scuola, quarantena dimezzata a 5 giorni per studenti non... I DATI Bollettino Covid Italia oggi 2 febbraio, i dati dalle Regioni

Rispetto a un anno fa: 247 ricoveri in meno in area medica, 93 in meno in terapia intensiva e 26 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Superati i 12,8 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,5 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 74% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130 mila i bambini con prima dose. Ieri sono state effettuate oltre 44 mila somministrazioni di vaccino.

Asl Roma 1: sono 1.588 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.958 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.432 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 506 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.019 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.365 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.692 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 885 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 938 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 288 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 581 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Omicron, positivi asintomatici, stop restrizioni? Il governo ci pensa, ma i virologi per ora frenano