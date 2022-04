Bollettino Covid Lazio 9 aprile, 7.255 nuovi positivi (+406), 4 morti. Stabili i casi a Roma: 3.689 contagi

Oggi nel Lazio su 8.562 tamponi molecolari e 38.189 tamponi antigenici per un totale di 46.751 tamponi, si registrano 7.255 nuovi casi positivi (+406), sono 4 i decessi (-4), 1.115 i ricoverati (-49), 71 le terapie intensive (-1) e +6.850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.689.

Vaccino? C'è ancora la possibilità di ricevere la prima o la terza dose del vaccino anti Covid. Nel Lazio gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

I casi in ogni distretto

Asl Roma 1: sono 1.234 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.357 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.098 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 475 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 660 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 670 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



Nelle province si registrano 1.761 nuovi casi:



Asl di Frosinone: sono 607 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 655 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ucraina - Per chi arriva dall'Ucraina sono attivi a Roma gli hub di Ostiense, Termini e di via Lamaro. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 15.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.

L'assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.