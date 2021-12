Covid, il bollettino del Lazio di oggi 22 dicembre: 2.497 nuovi casi (1.214 a Roma) e 8 morti

Covid, il bollettino del Lazio. Su 23.265 tamponi molecolari e 37.439 tamponi antigenici per un totale di 60.704 tamponi, si registrano 2.497 nuovi casi positivi (+212), sono 8 i decessi (-5), 915 i ricoverati, 128 le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.214. Il valore rt a 0.99 scende sotto 1, incidenza aumenta a 260 per 100 mila abitanti. Oggi su otto decessi, sette erano non vaccinati. Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al temine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

APPROFONDIMENTI COVID Roma, mappa contagi nei quartieri IL FOCUS La stretta a Capodanno ROMA Covid sui bus a Roma, la paura di chi si sposta sui mezzi... I TEST Tamponi, la guida: dal molecolare al rapido i pro e i contro (e...

Roma, mappa contagi nei quartieri: boom a Magliana ed Eur, meno casi a Villa Borghese

Roma, i dati

Asl Roma 1: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 2: sono 517 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 3: sono 141 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 4: sono 187 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 5: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 6: sono 176 i nuovi casi e 1 decesso.

Le province

Nelle province si registrano 764 nuovi casi.

Asl di Frosinone: sono 223 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl di Latina: sono 271 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Rieti: sono 110 i nuovi casi e 1 decesso;

Asl di Viterbo: sono 160 i nuovi casi e 2 i decessi.