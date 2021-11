Lazio, il bollettino: oggi oltre 1200 casi, 4 i decessi. Incidenza in aumento

Covid, bollettino della Regione Lazio di oggi venerdì 19 novembre 2021. Su 15.133 tamponi molecolari e 30.109 tamponi antigenici per un totale di 45.242 tamponi, si registrano 1.229 nuovi casi positivi (+140), 4 i decessi (-2), 611 i ricoverati (+5), 85 le terapie intensive (+4) e +709 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%. I casi a Roma città sono a quota 598. Raffronto con il 19 novembre 2020: -57 decessi, -1.468 casi positivi,-2.492 ricoverati in area medica, -244 ricoverati in terapia intensiva, -58.640 in isolamento domiciliare.

Lazio, Rt in calo ma incidenza in aumento

«Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 94% di adulti in doppia dose e 88% degli over 12 in doppia dose. Valore rt in calo a 1.17 rispetto a 1.3 della settimana precedente. Incidenza in aumento a 118 per 100 mila casi rispetto a 72 per 100 mila casi della settimana precedente, a titolo esemplificativo dieci volte in meno della Baviera. Bisogna tenere alta l’attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti», lo dichiara l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

I dati a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 127 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 267 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 204 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 118 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 135 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle altre province si registrano 310 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 147 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.