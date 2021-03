Bollettino coronavirus del Lazio, 1.836 nuovi contagi (917 a Roma) e 14 morti. Crescono le terapie intensive. Domani un milione di vaccinati totali

Ecco il bollettino Covid del Lazio di oggi. Su quasi 15 mila tamponi (-159) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.836 casi positivi (+11), 14 i decessi (-1) e +677 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 917. Verso la soglia di 1 milione di dosi somministrate.

APPROFONDIMENTI COVID Covid, Sileri a Domenica In: «Estate diversa grazie al vaccino,... IL TEMA Breton mostra il passaporto sanitario: «Immunità di... IL MINISTRO Speranza: «Meno limitazioni d’estate e viaggi con il pass... ROMA Vacanze, estate in mascherina ma via il coprifuoco. Resta lo stop... VACANZE Estate, le isole "covid free": dalla Grecia alla Sardegna... INVISTA D'Amato (Regione Lazio): "Vaccino J&J anche in farmacia, puntiamo a...

«Domani il Lazio raggiungerà un milione di dosi di vaccino somministrate e come quantità assoluta in rapporto alla popolazione è la prima Regione italiana. Dalla prossima settimana andremo a 30 mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l'obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo», dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I dati per Asl

Nella Asl Roma 1 sono 361 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 424 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 132 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 89 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 160 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 232 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nelle province si registrano 438 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 161 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 52 e 68 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 147 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 78 e 81 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 68 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 62 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 41 e 50 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA