Roma, 1000 body cam per poliziotti e carabinieri impegnati in attività di ordine pubblico

Oggi il via libera alla nuova dotazione di mille bodycam per poliziotti e carabinieri impegnati in attività di ordine pubblico. A stabilirlo è stata una circolare firmata dal capo della Polizia Lamberto Giannini ed inviata a tutti i questori. Le bodycam, si legge, sono assegnate «quale ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante». I contenuti multimediali verranno conservati dal sistema «per sei mesi dalla data di effettuazione delle videoriprese».