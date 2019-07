Boccia, folle inseguimento in sella a scooter rubato

Folle inseguimento ieri a Boccea, a Roma Nord. Due uomini di 31 e 37 anni, il primo di Cesano, l’altro dell'Aquila, entrambi con numerosi precedenti, a bordo di uno scooter, alla vista di un posto di controllo dei carabinieri in via di Boccea, hanno improvvisamente cambiato direzione. I militari, insospettiti, li hanno inseguito e i due sono fuggiti. Dopo avergli sbarrato la strada, i fuggitivi hanno tentato, invano, una nuova manovra elusiva, andando, però, ad impattare, danneggiandolo, su uno specchietto retrovisore dell’auto di servizio. Dagli accertamenti in banca dati, i carabinieri hanno potuto appurare che lo scooter era provento di un furto denunciato il 24 giugno scorso dalla legittima proprietaria - una ragazza indiana di 25 anni – che è potuta rientrare in possesso del suo amato ciclomotore. Per i due “compari”, invece, sono scattate le manette ai polsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA