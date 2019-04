Bocciando la disabilità: il 13 aprile a Guidonia il campionato regionale di bocce per diversamente abili

Un evento sportivo, ma anche una sfida sociale. Si svolgerà sabato 13 aprile nel circolo di Villanova di Guidonia, il campionato regionale di bocce a squadre per atleti diversamente abili. Si comincia con le sfide alle 9 nella storica bocciofila di via Cavour per arrivare ad un podio a quattro. Lo slogan: “Bocciando la disabilità”.



"La nostra gara – spiega Giancarlo Valentini, presidente del circolo che accoglierà la manifestazione - vuole promuovere condizioni di vita dignitosa di questi ragazzi e un sistema di relazioni soddisfacenti nei riguardi di persone con difficoltà sul piano dell’autonomia personale e sociale, in un modo che possano sentirti parte di comunità in cotesti dove poter agire, seguire, giocare e vedere riconosciuto un ruolo e la propria dignità. Giocando a bocce – prosegue Valentini – questi ragazzi stanno miglioramento la qualità dei propri comportamenti in ogni ambito delle loro vita. Con benefici registrabili dal punto di vista emotivo, cognitivo, affettivo, sociale e fisico".



L’evento è stato patrocinato dal Consiglio regionale del Lazio e dalla Fisdir, la federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali. Con la collaborazione della dell’imprenditore Giorgio Manetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA