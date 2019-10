Roma, boa di 2 metri trovato in un palazzo a Casal Bernocchi

Ultimo aggiornamento: 14:31

Il reparto tutela ambiente della Polizia Locale, X gruppo mare, è intervenuto questa mattina in uno stabile in zonaper verificare la presenza di un rettile segnalata da alcuni condomini. Il serpente, di circa 2 metri, è stato individuato dagli agenti presso un'area comune nel seminterrato del palazzo. Coadiuvati da personale specializzato della Asl di zona, gli agenti sono riusciti a recuperare e mettere in sicurezza l'animale, un boa constrictor, provvedendo poi al suo trasferimento presso una struttura veterinaria adeguata. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza del rettile, che fa parte degli animali protetti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.