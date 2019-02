Blue Whale a Roma, le sfide estreme di due fidanzati 20enni: sesso esibito e tagli sulla pelle

Un amore stile Blue Whale, all'ultima goccia di sangue. È dovuta intervenire la magistratura per mettere un freno a una relazione malata tra due ventenni che si lasciavano andare a sfide continue, dal sesso in macchina ma ben in vista, a tagliuzzamenti sulle braccia. A fare da traino lui, un ragazzo di ventidue anni, diplomato, residente alla Bufalotta, con sei fratelli, finito ai domiciliari con l'accusa di stalking e maltrattamenti nei confronti della fidanzata. Lei, ventuno anni, bell'aspetto, studentessa di Monti che, alla fine, sfiancata, lo ha denunciato per le botte e le pressioni psicologiche, ma poi si è inventata un profilo fake per poter continuare a parlargli anche ai domiciliari: «Guarisci, ce la possiamo fare». Il pm Eleonora Fini aveva chiesto il carcere per quel ragazzo avvelenato dalla depressione, che aveva portato nella relazione giochi dell'orrore simili a quelli della balenottera azzurra in cui, con dettami imposti via web da un curatore, i follower vengono spinti addirittura al suicidio.

Blue Whale, ragazza di 13 anni si uccide con il fucile del padre

«Sono arrivato alla prova numero 10». Dodicenne vittima del "Blue Whale"

Il gip Gaspare Sturzo, però, ha optato per gli arresti domiciliari: un freno per rendere il giovane inoffensivo a lui e agli altri, soprattutto alla fidanzata. Una storia d'amore tra due ragazzi caratterizzata da sfide continue. Una volta sono stati sorpresi a fare sesso in auto, mentre erano parcheggiati in una zona di passaggio. Un'altra volta lei ha afferrato una bottiglia di vino, l'ha rotta e ha iniziato a sfregiarsi le braccia. Forse per emularlo. Il giovane, infatti, in più occasioni si è tagliato con pezzi di vetro, lamette, in un gioco di autolesionismo che lo portava a tornare a casa sanguinante, per vedere che effetto fa soffrire e competere e, probabilmente, per catturare l'attenzione.

LA DIFESA

Per la difesa del ragazzo, però, le sfide perverse non sarebbero state sempre indotte a senso unico, nonostante la giovane abbia provato di aver riportato la ferita a una gamba e a un piede per colpa delle pressioni che le venivano imposte. Per alleggerire la posizione dell'innamorato tormentato da manie autolesionistiche, i difensori del giovane hanno prodotto una lunga serie di screenshot nei quali la fidanzata lo invitava a continuare la storia: «Entriamo in terapia assieme, ti prego. Andiamo dallo psicoterapeuta che siamo fortissimi. Till the end». Mentre in altri messaggi la ragazza si augurava la sua morte, pur ripetendo di amarlo. Un dramma anche per le rispettive famiglie avvilite nel dover fronteggiare lo spettro della Blue Whale, un fenomeno nato in Russia che non ha nulla di naturale e romantico, come il nome potrebbe evocare. In realtà si riferisce all'istinto che porta alcune balene a spiaggiare e morire. La gara virale, con cinquanta step, spingerebbe i giovani passo dopo passo a farla finita. Tra i due ragazzi della Bufalotta e Monti, però, c'è di mezzo un amore che forse alla lunga potrebbe portare a guarire. In particolare lui, un Romeo ossessionato, ossessionante e dark.



Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA