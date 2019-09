Roma, blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca: 5 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scorsa notte, i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito controlli mirati a Tor Bella Monaca arrestando, in poche ore, 5 persone. A finire in manette un 35enne romano, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. L’abitazione dell’uomo, incappato in un blitz antidroga, è stata perquisita dai carabinieri che hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta con matricola abrasa e completa di caricatore con 4 cartucce, nascosta dietro un battiscopa della cucina. Il 35enne è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Un 63enne romano è stato sorpreso in strada evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, allontanatosi arbitrariamente e senza autorizzazione dalla sua abitazione, è stato nuovamente arrestato con l’accusa di evasione. Un 46enne romano, già conosciuto per i suoi precedenti negli ambienti della droga, è stato trovato in possesso di 40 dosi di cocaina e 150 euro in contanti ritenuti frutto dello spaccio. Infine, sono state arrestate due persone colpite da ordini di carcerazione: un 23enne romano, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, è stato sottoposto ai domiciliari; un 40enne, originario di Andria e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Roma, per reiterate violazioni della misura a cui era sottoposto. I carabinieri lo hanno prelevato da casa e portato in carcere a Regina Coeli.